Zýmē, Docg Amarone della Valpolicella Classico 2013

Non passano mai inosservati i vini di Zýmē, riflesso consistente della personalità del loro creatore, Celestino Gaspari, innovatore di successo della Valpolicella e dei suoi vini. Questo Amarone è però Classico anche nella metodologia: uve da una produzione in equilibrio dalla zona di Masua di Negrar, appassimento naturale, pigiatura con parziale raspo, macerazione e fermentazione con lievito autoctono a temperature di cantina. Solo il mosto fiore matura poi in botti di legno, ottenendo, nella versione 2013, un vino ricco di polpa e spezie, generoso ma bilanciato fra freschezza e calore, vivace nelle sensazioni fruttate, balsamiche e pepate che profumano a lungo fra palato e naso.

(ns)

