Zýmē, Docg Amarone della Valpolicella Classico Am. 2016

Celestino Gaspari, enologo consulente, nel volgere di un trentennio è passato da una serie di esperienze molto importanti che, infine, lo hanno condotto ad uno sbocco quasi necessario: quello di diventare produttore in prima persona. La cantina con sede a San Pietro in Cariano, Zýmē (il nome proviene dal greco e significa “lievito”, elemento fondamentale nel mondo dell’enologia, ma anche richiamo al fermento, come attitudine alla trasformazione) è la sua “creatura” e conta su 30 ettari a vigneto situati nelle varie “sottozone” più interessanti della provincia veronese per una produzione complessiva di 80.000 bottiglie, tra bianchi, spumanti, tagli bordolesi e, naturalmente, vini della Valpolicella. Una bella realtà del Veneto in bottiglia in attività dal 1999, che trova naturalmente nell’Amarone l’etichetta della propria continuità storica con il proprio territorio. Lo stile dei vini è un buon incrocio tra un approccio tradizionalista e mirate incursioni nell’enologia e nella viticoltura più moderna. L’Amarone Classico Am. 2016 possiede profumi complessi e intensi, dove tra il frutto rigoglioso si fa spazio anche una bella nota di erba aromatica e cenni speziati a rifinitura. In bocca, il vino attacca dolce e morbido, è ricco come tradizione vuole, ma sa anche esprimere contrasto e profondità del sorso, congedandosi con un finale lungo, appena segnato da ricordi di tabacco e ritorni boisé.

