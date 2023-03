Zýmē, Docg Amarone della Valpolicella Classico Am. 2017

L’Amarone Classico Am. 2017 profuma di piccoli frutti rossi e neri in confettura, rose appassite, erbe aromatiche e spezie, con toni affumicati a rifinitura. Asciutto e ben giocato tra dolcezza del frutto e acidità il sorso, che propone anche tannini fitti e succosi, chiudendosi in un bel finale lungo e tendenzialmente persistente, dai ritorni fruttati e speziati. Zýmē è la creatura di Celestino Gaspari. La cantina, in attività dal 1999, ha oggi una solida reputazione nel suo areale, ponendosi tra le realtà di punta del Veneto enoico, e conta su 30 ettari a vigneto, situati nelle varie “sottozone” della provincia veronese, per una produzione complessiva di 120.000 bottiglie.

