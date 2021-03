Zýmē, Docg Amarone della Valpolicella Classico La Mattonara Riserva 2008

Celestino Gaspari è passato da una serie di esperienze enologiche molto importanti che, infine, lo hanno condotto ad uno sbocco quasi necessario: diventare produttore in prima persona. Oggi la sua azienda, Zýmē, con sede a San Pietro in Cariano, conta su 30 ettari a vigneto situati, per una produzione complessiva di 120.000 bottiglie, tra bianchi, spumanti, tagli bordolesi e, naturalmente, vini della Valpolicella. Tra questi il ruolo di superstar spetta, naturalmente, all’Amarone. Il Classico La Mattonara Riserva 2008 colpisce aromaticamente per maturità del frutto e abbondanza delle spezie, ad anticipare una progressione gustativa quasi imponente eppure di grande tensione.

