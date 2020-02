Zýmē, Veneto Igt Rosso Harlequin 2011

Celestino Gaspari, enologo consulente, è anche produttore in prima persona. La cantina, con sede a San Pietro in Cariano, si chiama Zýmē e conta su 30 ettari a vigneto situati nelle varie “sottozone” più significative della provincia veronese, per una produzione complessiva di 80.000 bottiglie. Una bella realtà del Veneto in attività dal 1999, che, oltre alla produzione a denominazione dell’areale, ha tra le sue etichette anche l'Harlequin un articolatissimo blend, non privo di originalità. È ottenuto da ben 15 vitigni (Garganega, Trebbiano, Sauvignon, Chardonnay, Corvina, Corvinone, Rondinella, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Syrah, Teroldego, Croatina, Oseleta, Sangiovese e Marzemino) successivamente appassiti, che fermentano in cemento per poi maturare per 30 mesi in barrique nuove a cui seguono 2 anni di affinamento in bottiglia. La versione 2011, ha naso concentrato con note di frutta rossa e frutta sotto spirito, confettura di more e mirtilli, spezie, toni affumicati e balsamici. In bocca è pieno, quasi grasso, ben strutturato e intenso, dalla trama tannica potente e serrata. Vino molto persistente e dal finale d'impatto.

Copyright © 2000/2020