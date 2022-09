2022, una vendemmia che racconta il cambiamento climatico e anticipa il futuro

La siccità e le temperature record registrate a luglio e nella prima metà di agosto hanno fatto tremare la viticoltura italiana. Poi, ci ha pensato la pioggia a riequilibrare la situazione e a portare a termine un’annata decisamente positiva. Ma come cambia il lavoro in vigna nell’incertezza costante dettata dai cambiamenti climatici, e sarà in grado la vite, da sola, a rispondere alla mutevolezza del contesto meteorologico e climatico? Ne abbiamo parlato con Lamberto Frescobaldi, presidente di Unione Italiana Vini, e Riccardo Cotarella, alla guida di Assoenologi.

