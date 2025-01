Materie prime, territori, identità e passione: gli “ingredienti” della cucina italiana contemporanea

La Guida Michelin Italia 2025, come ogni anno, ha consacrato i migliori chef d’Italia, assegnando le Stelle Michelin ai loro ristoranti. E WineNews ha chiesto quali sono i valori che meglio raccontano la cucina italiana contemporanea, e se oggi è più importante essere un grande cuoco o un imprenditore a 360 gradi della ristorazione, agli chef tristellati Niko Romito, Norbert Niederkofler e Giovanni Santini, ed a Livia Iaccarino, una vera signora della ristorazione italiana, in un luogo magico, come il Don Alfonso 1890 a Sant’Agata sui Due Golfi, nella penisola sorrentina.

Copyright © 2000/2025