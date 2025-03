“Solo chi è al tavolo delle trattative può parlare dei dazi. Consiglio di non fare allarmismi”

“Solo chi è seduto al tavolo delle trattative può parlare dei dazi, candidati autorevoli, come il Ministro Tajani, che guida tutta la diplomazia, e la Premier Meloni, che ha buoni rapporti con l’amministrazione Usa. Consiglio di aspettare prima di fare allarmismi. Abbiamo mercati in crescita, il mondo vuole il vino e l’agroalimentare made in Italy. Siamo stati a “Wine Paris”, siamo a “ProWein”, saremo a Vinitaly e tornerà Vinitaly Chicago: stiamo spingendo molto i momenti di business come “Sistema Paese”, e come ci ha chiesto lo stesso Tajani”. Così, a WineNews, Matteo Zoppas, presidente Agenzia Ice.

