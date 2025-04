Christophe Hansen: “nelle etichette introdurremo un Qr code comune per tutti gli Stati membri”

“Siamo al corrente che alcuni Paesi membri stanno andando un po’ oltre con le etichette. Stiamo introducendo semplificazioni, come il Qr Code dedicato specificatamente ai vini e valido in tutta l’Ue. Ma siamo aperti alle proposte dei Paese membri, che non siano controproducenti al mercato unico che, con la libera circolazione delle merci, sono estremamente importanti, ed un obiettivo della Commissione Ue è salvaguardarli”. Sono le parole, raccolte da WineNews, del Commissario Ue all’Agricoltura Christophe Hansen a Vinitaly 2025 a Verona, che ha parlato anche di dazi e Unity Safety Net (credit: Veronafiere/Ennevi).

