“Il vino nella storia dell’uomo è legato alla cultura, dalla Bibbia alla Divina commedia, ad oggi”

A WineNews il giornalista e direttore del quotidiano “Il Tempo”, Tommaso Cerno, “friulano Doc” e amante del vino. “Che meriterebbe ancora più spazio sui media, per raccontare i valori e le qualità, mentre spesso, invece che valorizzare una eccellenza del nostro agroalimentare, se ne parla in maniera negativa, quando fa comodo. Il Friuli? Non è solo una terra di grandi bianchi, ma anche di rossi, come raccontano vitigni unici, come il Pignolo”.

Copyright © 2000/2025