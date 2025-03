Attilio Scienza: “in futuro, bisogna cambiare nome ai vini dealcolati, perché il vino è anche alcol”

“Essenziale è la parola giusta da usare quando si parla di vino. Bisogna considerarlo per quello che è, il succo di un frutto che è l’uva, ma che ha la peculiarità di essere diverso a seconda dei vitigni e del territorio di produzione. Non dobbiamo trasformarlo in qualcos’altro. Per questo in futuro ai vini dealcolati dovremo cambiare nome, perché il vino per definizione è un prodotto ottenuto da una fermentazione alcolica, tutti gli altri sono succhi di frutta riproducibili industrialmente”. Lo spiega, a WineNews, Attilio Scienza, tra i massimi esperti di viticoltura ed enologia.

