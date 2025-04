Francesco Lollobrigida: “chi vuole aprire una guerra con gli Usa fa ridere: c’è una trattativa”

“Esiste una trattativa in sede Ue, dove i Ministri degli Esteri dialogano e lavorano per mettere in condizione il Commissario al Commercio Sefcovic di fare una buona trattativa con gli Usa. L’approccio diplomatico è dominante, chi vuole aprire la guerra con gli Stati Uniti fa ridere: vogliamo un rapporto di cordialità e amicizia con un alleato strategico e mantenere quel mercato, perché ce lo chiedono gli imprenditori”. Così, a WineNews, il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida da Vinitaly 2025 a Verona che vede il vino italiano preoccupato dai dazi di Trump nel suo primo mercato (ph: Facebook/Vinitaly).

Copyright © 2000/2025