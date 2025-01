“Il valore culturale della vite è forte, è il simbolo dell’uomo che modella i paesaggi”

“Il valore culturale della vite è fortissimo perché è il simbolo del lavoro dell’uomo che ha modellato i paesaggi. Le persone che visitano i paesaggi viticoli vogliono vedere questa storia: la tradizione della viticoltura. Quindi bisogna fare attenzione a non svalutarla, anzi rivalutarla, e renderla sempre più forte anche per il futuro. I vini dealcolati? Perdiamo identità per provare a guadagnare nuovi mercati”. Così, a WineNews, Giusi Mainardi, docente di Storia della Vite e del Vino al Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di Torino.

Copyright © 2000/2025