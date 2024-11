“Tra i piccoli produttori europei c’è molta preoccupazione, il momento è complicato”

A WineNews le riflessioni di Matilde Poggi, presidente Cevi - Confederation Europeenne des Vignerons Independants. “Ci sono visioni diverse, tra i vignaioli indipendenti dei diversi Paesi, su alcune tematiche, come quella del ricorso agli espianti per riequilibrare il mercato. Perchè ognuno ha esigenze diverse: quello che vorremmo è avere un paniere di misure a cui attingere in maniera flessibile. Ma il calo dei consumi è congiunturale, ci sono le guerre, il pericolo dei dazi di Trump, il cambiamento climatico: la preoccupazione è tanta, lavoriamo per non essere spazzati via dal mercato”.

