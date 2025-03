“Una storia didattica su come è nato il Prosecco, ma anche divertente, tra parole e musica”

A WineNews Luciano Ferraro, vice direttore del quotidiano “Corriere della Sera”, firma del “Romanzo del Prosecco - Prosecco Blues”, presentato a Villa Sandi, alla presenza dei presidenti di tutti i Consorzi (Franco Adami, per Docg Conegliano Valdobbiadene, Michele Noal, per Docg Asolo, Giancarlo Guidolin, per Doc). “Mi sono ispirato ad una narrazione diversa, come spettacolo, per raccontare anche ai veneti, in questa villa dove ci sono ancora i cunicoli della “Grande Guerra”, cose che magari conoscono. E la musica di Giordano Giordani, che conosco da tanti anni, ha fatto il resto”.

