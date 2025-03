“Il record dell’export del vino, così fortemente sotto attacco, è un miracolo come le nozze di Cana”

A WineNews, il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida. “È un anno di molti record per l’agroalimentare italiano: dell’export in generale, del valore aggiunto in Ue, della crescita del reddito degli agricoltori. Ma per me sono tutti punti per una nuova partenza. Il rischio dazi? Deve spaventare, non terrorizzare, il made in Italy è qualità, e chi sceglie prodotti premium non lo fa per il prezzo, ma per quello che rappresentano. La Cucina Italiana Patrimonio Unesco? Un percorso ben avviato, e l’Italia lo merita. L’etichetta migliore del pianeta sarebbe “mangia come un italiano, e vivrai come un italiano””.

