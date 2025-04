“I dazi li supereremo, più forti di prima. E apriremo nuovi mercati”. Parola di Oscar Farinetti

A WineNews l’imprenditore, scrittore e produttore di vino. “Oggi tutti pensano ai moltiplicatori del denaro. Noi dobbiamo moltiplicare la qualità. I vini no e low alcol? Io non sono mai contro le innovazioni, su nessun prodotto. Lasciamo lavorare la ricerca e la scienza. In ogni caso io continuerò a produrre e bere vini con l’alcol, ci saranno altre aziende che faranno i vini dealcolati, e che avranno tutto il mio rispetto”.

Copyright © 2000/2025