“I dazi saranno un problema per chi ha imbrogliato sui mercati. L’Italia ha un’opportunità”

“Trump ha un modo di fare diverso da quello che noi siamo abituati a vedere, ma come tutte le rivoluzioni, spetta a noi, soprattutto all’Italia, capire che opportunità è. Quella di dire che chi fa qualità, chi fa impresa familiare, diventata globale, chi ha dei valori, è un plusvalore sul mercato che avrà i dazi per i cattivi e lo zero dazi per i buoni”. Lo ha detto, a WineNews, Tommaso Cerno, direttore “Il Tempo”, a Vinitaly 2025 a Verona (in foto con Giannola Nonino), al quale abbiamo chiesto se i dazi Usa sui prodotti Ue ed italiani, preoccupano o rappresentano un’opportunità per migliorarsi.

