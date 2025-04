“Serve sinergia tra le università e le aziende del vino per formare i giovani come manager”

“Dobbiamo eliminare il gap tra università e imprese per la crescita del nostro mondo aziendale e delle aziende virtuose, specie quando parliamo di eccellenze come quelle del Consorzio Italia del Vino, con cui abbiamo lanciato il Master “Wine Business Program” 2025 insieme a Veronafiere, per formare i ragazzi ad una carriera manageriale con le competenze necessarie per affrontare un momento di incertezza globale e innovazione, in cui c’è bisogno di un passo in avanti nella managerializzazione”. Lo ha detto, a WineNews, Raffaele Oriani, Dean Luiss Business School (in foto con Roberta Corrà, presidente Italia del Vino, Rita Carisano, dg Università Luiss Guido Carli, e Adolfo Rebughini, dg Veronafiere), da Vinitaly 2025 a Verona.

