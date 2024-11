“50 anni fa il vino italiano, nel mondo, era considerato il peggiore. Oggi è il contrario”

Le riflessioni di Piero Antinori, padre nobile del rinascimento del vino italiano, per decenni alla guida di Marchesi Antinori. “La svolta quando si è capito di dover fare qualità, e non quantità”. Nelle parole di un pioniere, uno sguardo al futuro: “momenti di difficoltà ci sono sempre stati. Questo, tra economia, conflitti, cambiamento climatico e dei consumi, è particolarmente complesso, ma non ci si deve scoraggiare. Serve gioco di squadra, come fa Istituto Grandi Marchi. E ci sono tante aree del mondo che ancora non bevono vino, ma che prima o poi lo faranno di certo”.

Copyright © 2000/2024