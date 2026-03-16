A Pasqua la tavola sarà più cara: prezzi a +3% per le colombe e +10% per le uova di cioccolato

Sarà una tavola di Pasqua più cara, visto che acquistare i dolci tipici della Festività nel 2026 significherà affrontare una spesa più alta dello scorso anno: in particolare, secondo il Codacons, le uova di cioccolato registrano rincari tra il 6% e il 10% per alcuni marchi, con prezzi che al chilo possono superare i 77 euro contro i 70 del 2025, mentre nelle grandi catene un uovo varia dai 7 ai 22 euro a seconda delle dimensioni, della marca e della linea prescelta (se per adulti o per bambini), tra i 30 e i 40 euro per le uova artigianali fino ad oltre 100 euro per le varianti gourmet. Più contenuto, invece, l’aumento delle colombe, che crescono in media del +3%, con costi tra 5,40 e 15,90 euro per quelle classiche e tra 8,50 e 19,90 euro per le farcite, alimentando un giro d’affari complessivo da oltre 600 milioni di euro in Italia, tanto valgono i dolci pasquali.

Un paradosso, per Codacons, se si considera che il cacao è crollato dai 12.000 dollari a tonnellata del 2024 agli attuali 3.300, contro il record di fine 2024, mentre a marzo 2025 - quindi un anno fa - le quotazioni erano attorno agli 8.000 dollari la tonnellata, segnando un deprezzamento del -58% in soli 12 mesi.

Tuttavia, uova e prodotti dolciari a base di cioccolato venduti oggi nei negozi sono stati realizzati col cacao acquistato in precedenza dalle industrie alimentari a prezzi sensibilmente più alti di quelli odierni, e i produttori devono ancora smaltire le quantità di materia prima acquisite durante le quotazioni record: per questo motivo, nonostante il tonfo del cacao, i listini al dettaglio delle uova di Pasqua non hanno registrato alcuna diminuzione.

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