Abate Nero, Doc Trento Brut Cuvée dell’Abate Riserva 2014

La Cuvée dell’Abate Riserva 2014 profuma di frutti e fiori bianchi, con tocchi di susina, e biscotti al burro. In bocca, il sorso possiede carbonica ben dosata, risultando sapido e fragrante e terminando in un finale lungo e agrumato. Abate Nero, una delle aziende di riferimento della spumantistica trentina, dalla storia ormai cinquantenaria, è condotta da Roberta Lunelli, figlia del fondatore Luciano. È soltanto uno l’ettaro di proprietà a vigneto, mentre il grosso della materia prima è rappresentato dalle uve allevate da 6 ettari di fidati viticoltori che le coltivano nelle loro vigne di Lavis e della Valle di Cembra e Trento, producendo complessivamente 55.000 bottiglie.

