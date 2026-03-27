La Spinetta, Docg Barolo Vürsù Vigneto Campè 2005

Il Barolo Vürsù Vigneto Campè 2005 possiede colore rosso rubino ancora brillante con lievi venature granate. I suoi profumi rimandano ai fiori appassiti, alla confettura di frutti di bosco, alla torrefazione, al sottobosco, ai funghi e alle spezie, con tocchi di cuoio e liquirizia. Il sorso è tendenzialmente caldo e avvolgente, di articolazione tannica ricca e dal bel ritorno speziato che ne segna anche il finale intenso e persistente. 174 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 900.000 bottiglie sono i numeri de La Spinetta, con sede a Castagnole delle Lanze, cantina che ha rappresentato uno dei punti di riferimento del modernismo enologico nel Piemonte enoico a cavallo tra nuovo e vecchio millennio. La gamma delle etichette di Giorgio Rivetti, senz’altro personaggio di spicco del mondo del vino piemontese, spazia tra le denominazioni più importanti di Langa, ma l’azienda, con in etichetta l’inconfondibile rinoceronte è sbarcata anche sui Colli Tortonesi - non prima di essersi annessa la cantina astigiana Contratto - e, ad inizio Nuovo Millennio, aver messo un piede in Toscana con la Tenuta Casanova di Terricciola.

(are)

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