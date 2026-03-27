Fortemasso, Docg Barolo Castelletto 2022

La famiglia Gussalli Beretta è approdata in Langa nel 2013, investendo su 5 ettari in corpo unico in Castelletto e quasi il doppio a San Sebastiano di Monforte d’Alba, imbottigliando 71.000 etichette l’anno. Il Barolo Castelletto 2022 profuma di piccoli frutti rossi e rosa, con tocchi agrumati e speziati. In bocca il sorso è intenso e dallo sviluppo continuo, chiudendo in un finale ancora fruttato. Una piccola produzione che si aggiunge a quella delle altre tenute: Lo Sparviere in Franciacorta, Castello di Radda in Chianti Classico, Orlandi Contucci Ponno sulle Colline Teramane d’Abruzzo e Steinhaus in Alto Adige, Fabio Motta a Bolgheri e Specogna nel Friuli Colli Orientali.

(fp)

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