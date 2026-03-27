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Marchesi di Barolo, Docg Barolo Sarmassa 2021

BAROLO, MARCHESI DI BAROLO, SARMASSA, Su i Quaderni di WineNews
Vendemmia: 2021
Uvaggio: Nebbiolo
Bottiglie prodotte: 7.000
Prezzo allo scaffale: € 81,00
Proprietà: famiglia Abbona
Enologo: Davide Abbona
Territorio: Barolo - Sarmassa

Ernesto e Anna coi figli Valentina e Davide sono la sesta generazione della famiglia Abbona che porta avanti un pezzo dirimente della storia di Barolo, ereditato dagli avi - Pietro, Ernesto, Marina e Celestina - grazie all’acquisto nel 1929 delle Cantine dei Marchesi di Barolo, dove la Marchesa Giulia aveva contribuito a creare il Barolo nel 1800. Sarmassa fa parte dei cru storici di Barolo dell’azienda, capace di dare struttura e concentrazione al Nebbiolo. È così anche nella versione 2021, riccamente speziata e fruttata, ma finemente definito da note di fiori appassiti e cenni iodati; il sorso è centrale e deciso, materico e fitto, generoso di sapidità e sapori fino in chiusura.

(ns)

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TAG: BAROLO, MARCHESI DI BAROLO, SARMASSA

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