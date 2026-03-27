Bersano, Docg Barolo Cannubi Riserva 2016

Bersano, il cui nucleo produttivo originario si trova tra Monferrato e Langhe, è una solida realtà enoica capace di occupare praticamente tutti i principali areali vitivinicoli del Piemonte. Gli ettari vitati sono 166, per una produzione complessiva media annua di 1.000.000 di bottiglie. La storia aziendale comincia nel 1907 e vede come tappe fondamentali del suo cammino il passaggio alla guida della cantina, nel 1935, di Arturo Bersano, a cui imprime un’impronta significativa, e quella più recente (1985) di Ugo Massimelli e Biagio Soave, che ne hanno forgiato l’attuale fisionomia. Nel 2021, le quote aziendali della famiglia Soave sono state rilevate dalla famiglia Massimelli, che oggi ha in mano interamente l’azienda, attraverso la gestione delle sorelle Federica, Fulvia, Orietta e Paola Massimelli. Il Barolo Cannubi Riserva 2016 profuma di piccoli frutti rossi e erbe aromatiche, con tocchi affumicati e balsamici. In bocca spicca una vivace freschezza acida, che tuttavia trova un buon equilibrio nei tannini ancora serrati e nel frutto maturo. Il sorso ne risulta sapido, intenso e dal bel allungo.

(fp)

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