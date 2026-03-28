Giacomo Conterno, Docg Barolo Monfortino Riserva 2019

Vera e propria icona dello scenario enoico mondiale, la cantina con sede a Monforte d’Alba fu fondata nel 1924 da Giacomo Conterno. Il figlio Giovanni, nel 1974, acquista il vigneto Francia, che diventerà l’appezzamento che fornirà, a partire dalla versione 1978, la materia prima destinata alla produzione del “Monfortino” (originariamente ottenuto dalle uve acquistate tra Monforte e Serralunga d’Alba). La versione 2019 utilizza anche le uve del Cru Arione e profuma di frutti di rovo maturi, sottobosco, china e spezie, con tocchi balsamici rinfrescanti. In bocca il sorso è succoso, dinamico e articolato, terminando in un finale lungo e segnato da una nota fragrante di liquirizia.

(are)

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