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Giacomo Conterno, Docg Barolo Monfortino Riserva 2019

BAROLO, GIACOMO CONTERNO, MONFORTINO, Su i Quaderni di WineNews
Vendemmia: 2019
Uvaggio: Nebbiolo
Bottiglie prodotte: 25.000
Prezzo allo scaffale: € 1.300,00
Proprietà: Roberto Conterno
Enologo: Roberto Conterno
Territorio: Barolo

Vera e propria icona dello scenario enoico mondiale, la cantina con sede a Monforte d’Alba fu fondata nel 1924 da Giacomo Conterno. Il figlio Giovanni, nel 1974, acquista il vigneto Francia, che diventerà l’appezzamento che fornirà, a partire dalla versione 1978, la materia prima destinata alla produzione del “Monfortino” (originariamente ottenuto dalle uve acquistate tra Monforte e Serralunga d’Alba). La versione 2019 utilizza anche le uve del Cru Arione e profuma di frutti di rovo maturi, sottobosco, china e spezie, con tocchi balsamici rinfrescanti. In bocca il sorso è succoso, dinamico e articolato, terminando in un finale lungo e segnato da una nota fragrante di liquirizia.

(are)

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TAG: BAROLO, GIACOMO CONTERNO, MONFORTINO

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