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Bruno Giacosa, Docg Barolo Falletto Vigna Le Rocche Riserva 2020

BAROLO, BRUNO GIACOSA, FALLETTO, VIGNA LE ROCCHE, Su i Quaderni di WineNews
Vendemmia: 2020
Uvaggio: Nebbiolo
Bottiglie prodotte: 12.560
Prezzo allo scaffale: € 650,00
Azienda: Bruno Giacosa
Proprietà: Bruna Giacosa
Enologo: Giuseppe Tartaglino
Territorio: Barolo - Falletto

Fondata nel 1900 da Carlo Giacosa la cantina con sede a Neive vede poi il figlio Mario prenderne le redini, coadiuvato dal figlio Bruno, che diventerà un personaggio a dir poco di riferimento in Langa e la condurrà fino alla sua morte (2018), decretandone il successo definitivo. La sua eredità è oggi nelle mani della figlia Bruna, in azienda dal 2004. Il Barolo Falletto Vigna Le Rocche Riserva 2020 profuma di frutti di bosco, rosa, liquirizia, tabacco e sottobosco, con lampi ferrosi e rimandi alla pietra focaia. In bocca, il sorso è raffinato e potente al tempo stesso, dalla ricca articolazione tannica e dalla spinta acida vivace, terminando in un finale arioso dai tocchi di anice.

(are)

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TAG: BAROLO, BRUNO GIACOSA, FALLETTO, VIGNA LE ROCCHE

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