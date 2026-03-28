Sandrone, Docg Barolo Vite Talin 2020

Il Barolo Vite Talin - prodotto dalla cantina Sandrone a Barolo per la prima volta con l’annata 2013 e dedicato al precedente proprietario della vigna (Natale, detto Talin) e alla particolare vite di Nebbiolo che vi fu rinvenuta - è vinificato in legno, matura per 3 anni in tonneau e legno grande ed infine affina per altri 3 anni di bottiglia. La versione 2020 profuma di piccoli frutti neri, rosa leggermente appassita, torrefazione e liquirizia, con tocchi di resina, tabacco, agrumi e spezie. Strutturato e possente il sorso, che risulta materico, sapido e dall’architettura tannica articolata, vivacizzata da una acidità ficcante, che ne sostiene il lungo finale persistente e balsamico.

(are)

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