Barolo: Wait and See

Il Barolo di cent’anni fa non è il Barolo di oggi e il Barolo fra cent’anni non sarà quello di oggi. Un’evoluzione che oggi colleghiamo subito all’emergenza climatica, ma in realtà segnata da un’inevitabile evoluzione sociale e di gusti. E se alla crisi climatica è forse ancora possibile adattarsi, se pure con sforzo e duro lavoro, sarà comunque la ricchezza di una terra come quella del Barolo a guidare i passi fondamentali. E questo non solo nel vino. Anche la cucina langarola sarà determinante per gettare un ponte tra passato, presente e futuro. Tenendo fermo quello che ha sempre contraddistinto questi luoghi: la convivialità che, per sua natura, è nella tavola. E il Piemonte ha sempre avuto questa cultura dello stare insieme. Un “rito” da tramandare necessariamente alle nuove generazioni. Abbinare grandi vini ad una cucina di grande qualità è stato un connubio vincente per raccontare un territorio, e continuerà a restare tale. Il modo migliore per valorizzare un vino che non può essere riprodotto da nessun’altra parte al mondo. Una lettura della realtà nei suoi cambiamenti inevitabili dove, appunto, bisogna saper “aspettare e vedere”. È in questa prospettiva che i Barolo continuano a rappresentare un baluardo della classicità enoica italiana, anche grazie alle nuove generazioni soprattutto femminili. Una prospettiva che continua a trapelare con confortante continuità anche dai nostri assaggi che hanno costruito questa monografia (e le edizioni del 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025) e anche dai vini di Sordo, Scarpa, Domenico Clerico, Paolo Manzone, Fratelli Alessandria, Marcarini, Diego Morra, Pelassa, Livia Fontana, Réva, Angelo Negro, Fratelli Borgogno, Pico Maccario, Giovanni Rosso, Davide Fregonese, Coppo, Lodali, Brezza, Marrone, Azelia, Icardi, Pecchenino, Dosio, Rocche Costamagna, Gianni Gagliardo, Michele Chiarlo, a breve nella newsletter settimanale “I Vini di WineNews”.
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