Cogno, Docg Barolo Ravera 2022

Se il compianto Elvio Cogno - massimo e insuperato interprete del Barolo di Novello e uno dei personaggi di spicco dell’areale langarolo - ha fatto la storia del Cru Ravera i suoi eredi - che sono la figlia Nadia col marito Valter Fissore - oggi non sono da meno. Basta infatti portare al naso il Barolo Ravera 2022 per percepire l’essenza di questo terroir langarolo. I suoi profumi sono nitidi, raffinati e accattivanti e rimandano alla rosa, alla ciliegia, al mirto, all’arancia, alla prugna, al sottobosco, al cacao e al pepe. Il sorso è ben profilato, risultando fresco, sapido e segnato da tannini articolati e ben coperti dal frutto, terminando in un finale lungo e intensamente balsamico.

(are)

Copyright © 2000/2026