Pio Cesare, Docg Barolo Mosconi 2022

La cantina della famiglia Pio è fra le poche rimaste a lavorare nel centro storico di Alba fin dal 1881. Con graduali e oculati investimenti nel tempo, è divenuta proprietaria di circa 80 ettari di vigna suddivise in parcelle distribuite nei diversi comuni del Barolo e oltre, coprendo Barbaresco, Alta Langa e Colli Tortonesi. La particella in Mosconi a Monforte d’Alba è arrivata finalmente nel 2014: raggiunge i 380 metri di altezza ed è composta da suoli calcarei a marnosi, componendo vini potenti ma eleganti. La versione 2022 ha trama fitta ma vellutata: amarena, spezie e sottobosco anticipano un sorso saporito di frutta e fiori, dai tannini sapidi e dal finale vegetale.

(ns)

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