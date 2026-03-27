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Su i Quaderni di WineNews

PAROLA DI ENOTECA

Karver Wine Shop - Alba (CN)

ALBA, CUNEO, ENOTECA, KARVER WINE SHOP, Su i Quaderni di WineNews
Azienda: Karver Wine Merchant
Indirizzo: c.so Piave, 56
Città: Alba (CN)
Nazione Italia
Telefono +39 0173 471286

Karver Wine Merchant nasce nel 2002 dalla passione comune di tre persone: l’idea di creare una piccola enoteca a Saluzzo e un e-commerce dedicati ai prodotti enoici di alta gamma del Piemonte e non solo. Negli anni il progetto si è sviluppato con una distribuzione dedicata al settore ho.re.ca. regionale, con un’agenzia di rappresentanza e, infine dal 2025, con un nuovissimo Wine Shop ad Alba:

(fp)

COSA VENDE

Tattinger, Champagne Brut Blanc de Blanc Grands Crus Comte de Champagne 2011 - € 251,00
Uno dei marchi top della Champagne

Bruno Paillard, Champagne Extra Brut N.P.U. Nec Plus Ultra 2009 - € 435,00
Sempre molto personali le etichette di Bruno Paillard

Bollinger, Champagne Extra Brut R.D. 2008 - € 458,80
Un vero e proprio classico della Champagne

Joseph Druhim, Beaune Blanc Premier Cru Clos de Mouches 2022 - € 273,80
Elegante bianco dagli aromi agrumati e dal gusto decisamente sapido

Kellerei Terlan, Alto Adige Terlano Pinot Bianco Rarity 2012 - € 203,30
Pinot Bianco alto-atesino di straordinaria tenuta nel tempo

Laurent Ponsot, Meursault Charmes Premier Cru Cuvée de la Centauree 2017 - € 271,80
Una delle espressioni più intriganti dello Chardonnay made in France

Bartolo Mascarello, Barolo Etichetta Celebrativa 2019 - € 350,00
Un nome che ha fatto la storia del Barolo

Giacomo Conterno, Barolo Monfortino Riserva 2019 magnum - € 2.104,00
Forse il vino più rappresentativo nell’intera produzione barolista

Sandrone, Barolo Vite Talin 2015 - € 519,00
Particolare Barolo di bella esecuzione

Gaja, Barolo Sperss 2021 - € 475,80
Il marchio più importante dell’enologia piemontese

 

COSA CONSIGLIA

Ceretto, Barolo Brunate 2021 - € 151,00
Uno dei marchi più affermati del comprensorio del Barolo

Mauro Veglio, Barolo Arborina 2021 - € 60,40
Barolo ben eseguito e dallo stile tendenzialmente modernista

Renato Corino, Barolo Rocche dell’Annunziata 2018 - € 65,00
Ben fatto questo Barolo dai tratti aromatici netti e dalla bocca di buon peso

Cascina Fontana, Barolo del Comune di Castiglione Falletto 2021 - € 85,00
Raffinato Barolo dai toni balsamici e dalla progressione ben proporzionata

Guido Porro, Barolo Vigna Rionda 2019 - 120,00
Convincente interpretazione di uno dei terroir più noti del Barolo

G.D. Vajra, Barolo Cerretta Luigi Baudana 2018 - € 74,00
I vini G.D.Vajra rappresentano una delle punte di diamante dell’itero areale

Seghesio, Barolo Ginetra 2010 - € 63,00
Un Barolo prodotto in un’annata molto intrigante

Luigi Pira, Barolo Vigna Rionda 2021 - € 90,00
Da uno dei vigneti più noti del Barolo un vino di bella espressività

Parusso, Barolo Bussia 2020 - € 107,00
Buone sensazioni complessive per questo Barolo intenso e ben declinato

Pio Cesare, Barolo Mosconi 2021 - € 140,00
Barolo di confortante affidabilità qualitativa

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TAG: ALBA, CUNEO, ENOTECA, KARVER WINE SHOP

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