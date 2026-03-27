Damilano, Docg Barolo Cannubi 2022

Da Giacomo Borgogno, che fonda l’attività nel 1890, al genero Giacomo Damilano, che dà il nome all’azienda e la porta al successo, fino al 1997 quando i nipoti Guido, Mario e Paolo Damilano inaugurano il mercato internazionale: una realtà in costante crescita che oggi supera i 50 ettari di vigna coltivata (e oltre 440.000 bottiglie prodotte), comprendenti le Menzioni Liste, Brunate, Cerequio, Raviole, Serralunga e Cannubi, da cui producono la Riserva 1752 e l’annata. La versione 2022 di quest’ultima profuma di more e amarene sotto spirito, di fiori rossi con una nota ematica; al sorso, dall’aderenza intensamente saporita e sapida, si aggiunge freschezza balsamica e speziata.

(ns)

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