Ettore Germano, Docg Barolo del Comune di Serralunga d’Alba 2022

L’azienda della famiglia Germano - fondata negli anni Sessanta del secolo scorso da Ettore Germano - si concentrava sulla vendita delle uve a terzi. Negli anni Ottanta il figlio di Ettore, Sergio, entra in azienda portando con sé una nuova visione e mettendo la cantina di proprietà in quel flusso virtuoso, che ha poi determinato il successo delle Langhe. Oggi questa realtà, con sede a Serralunga d’Alba, conta su 22 ettari a vigneto, per una produzione complessiva di 150.000 bottiglie annue. Il Barolo 2022 profuma di frutta rossa matura, liquirizia, vaniglia e cioccolato. In bocca il sorso è caldo ed avvolgente, dalla trama tannica articolata e dal finale dai tocchi balsamici.

(fp)

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