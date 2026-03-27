Oddero, Docg Barolo Bussia Vigna Mondoca Riserva 2020

La famiglia Oddero vinifica a Barolo dalla fine del 1700. I loro ettari a Nebbiolo da Barolo sono 16,50 sui 35 totali, con questi ultimi che coprono anche le zone di Barbaresco, Monferrato Astigiano e Colli Tortonesi. Bussia (340 ettari di estensione) è la seconda Mga più estesa della denominazione, e in Bussia Soprana l’azienda - oggi capitanata dalle sorelle Mariacristina e Mariavittoria - possiede Vigna Mondoca, particella a 380 metri di altezza nel lembo più meridionale della menzione. La sua Riserva 2020 profuma di fragola e arancia rossa, con note balsamiche di alloro e ginepro; il sorso è polposo, dai tannini fini e pepati che allungano il sorso sapido verso un finale floreale e speziato.

(ns)

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