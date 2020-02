Gli ingredienti sono quelli del territorio, selezionati personalmente dallo chef Maurizio Bardotti, che li raccoglie da piccole realtà familiari di fiducia, mentre le farine per il pane da lievito madre arrivano da un mulino di Montespertoli che coltiva i suoi grani. La proposta però, pur calata nella sua dimensione toscana, si apre a spunti dal mondo frutto dei viaggi e delle esperienze di Bardotti, qualche rimando al Messico, qualche suggestione dal Giappone, ma sempre ben misurati. Questa è in sintesi la filosofia della cucina del Ristorante Al 43 di San Gimignano, che deve il suo nome al numero civico della campagna che ospita il locale, in località Canonica. Si ordina alla carta, o da menu degustazione, con due percorsi (5 o 8 portate). Si spazia dai cappelletti con blu del Chianti, estratto di cipolla bianca, pompelmo e liquirizia ai tagliolini con coppa di maiale, dashi, lemon grass e zenzero; dal piccione con salsa mole, lampone e porro confit all’anatra petto rosa e coscio in “pastilla” con salsa barbecue, guacamole, patate ratte e scalogno.

