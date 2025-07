Wine Not? - Ancona

Nel contesto del Grand Hotel Palace di Ancona, il Wine Not? è il wine bar-ristorante della griffe enoica marchigiana Umani Ronchi. Aperto già dal momento dell’aperitivo per gustare un calice con preparazioni sfiziose come olive all’ascolana artigianali del Laboratorio Castelli, cremini fritti, polpettine di pesce, tartare, propone anche il servizio di ristorazione, a cui abbinare le etichette della buona cantina, non unicamente legata ai vini dell’azienda con sede a Osimo. Tra i piatti proposti valgono una citazione il carpaccio di gambero rosa marinato all’olio di oliva Raggia, croccante di braisè, gelato al sedano verde; le chicche di patate in salsa di seppie e cime di rapa; il trancio di salmone Western Ross arrostito con insalatina di fagiolini e vinegrette e, per finire, il gelato alla vaniglia e croccante di millefoglie.

LA TOP FIVE DI “WINENOT?”

1. Umani Ronchi, Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Casal di Serra 2024 - € 19,00

Un vero e proprio classico della produzione enoica marchigiana



2. Belisario, Verdicchio di Matelica Cambrugiano 2022 - € 23,00

Etichetta fondamentale dell’“altra faccia” del Verdicchio, quella di Matelica



3. Poderi Mattioli, Castelli di Jesi Verdicchio Classico Lauro Riserva 2022 - € 40,00

Vino di bella personalità e di esecuzione inappuntabile



4. Umani Ronchi, Castelli di Jesi Verdicchio Classico Plenio Riserva 2022 - € 28,00

Un’altra etichetta della griffe che ne ha decretato il successo anche internazionale



5. Villa Bucci, Castelli di Jesi Verdicchio Classico Villa Bucci Riserva 2021 - € 58,00

Forse l’etichetta più classica e iconica nella produzione del Verdicchio di Jesi

