Albiera Antinori: “nel 2023 il vino italiano sta andando bene nei mercati, siamo ottimisti”

“Da ottimisti, nella prima metà 2023, il vino italiano sta andando bene sui mercati. Ci sono luci molto positive, ma anche ombre in gdo per l’aumento dei prezzi inflazionistici”. A dirlo, a WineNews, è Albiera Antinori, presidente di Marchesi Antinori e del Gruppo Vini di Federvini che oggi, in assemblea a Roma, ha analizzato un settore in salute, ma con tanti dossier aperti in Ue, dagli health warnings “che preoccupano” alla riforma di Dop e Igp “che è un’opportunità”. E che al Governo chiede di risolvere “un capitolo ormai storico: la semplificazione”.

