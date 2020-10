Alessio Komjanc, Doc Collio Pinot Bianco 2019

La prima etichetta uscita sul mercato di questa cantina con sede a San Floriano del Collio è del 1973, ma la vera svolta arriva nel Nuovo Millennio, quando l’azienda della famiglia Komjanc assume l’attuale assetto, forte di 24 ettari per una produzione complessiva di 80.000 bottiglie. Tutti i vini prodotti sono monovarietali e hanno cifra stilistica all’insegna della freschezza e della bevibilità. Dopo una breve sosta in acciaio sui suoi lieviti, il Collio Pinot Bianco 2019 propone un bagaglio olfattivo che indugia soprattutto su rimandi fruttati, dalle prugne gialle agli agrumi. In bocca, il vino colpisce per il sorso fragrante e sapido, quasi incalzante, per una beva golosa.

