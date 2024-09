Ornellaia, Doc Bolgheri Superiore Ornellaia 2009

Il Bolgheri Superiore Ornellaia 2009 possiede impostazione aromatica austera e raffinata, che rimanda a cenni di frutti di rovo, viole, prugne, liquirizia, sottobosco, cuoio, incenso pepe e cannella, con tocchi tostati ed affumicati. In bocca il sorso è ancora vivace, dai tannini lunghi e soffici, terminando in un finale ampio e dal bel richiamo balsamico. Si tratta di uno dei vini simbolo della denominazione bolgherese, dalla cifra stilistica ormai consolidata e che ha fatto scuola. Uscito per la prima volta con l’annata 1985 è, da allora, costantemente ai vertici dell’enologia del Bel Paese (ora con l’annata 2021), interpretando con tocco caldo e mediterraneo le suggestioni bordolesi più intime. La Tenuta dell’Ornellaia, 115 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 1.000.000 di bottiglie, arrivate per la prima volta sugli scaffali nel 1988, è dal 2012 la dependance dei Frescobaldi in terra bolgherese, ed è tra le cantine la cui fama è difficile circoscrivere a Bolgheri, alla Toscana o all’Italia. Un’azienda che ha fatto un non piccolo pezzo della storia del vino a tutte le latitudini, conquistando tutti senza lasciare dubbi.

