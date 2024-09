Fabio Motta, Doc Bolgheri Superiore Le Gonnare 2021

Non è certo la prima azienda “forestiera” ad investire a Bolgheri. Eppure, l’acquisizione della maggioranza delle quote della cantina di Fabio Motta da parte della famiglia Gussalli Beretta ha fatto rumore. Probabilmente perché Fabio Motta è un vignaiolo indipendente che ha fatto una scelta apparentemente in contrasto con la sua piccola produzione artigianale, o perché ha scatenato un’accesa discussione intorno alle difficoltà a cui un piccolo produttore può incorrere quando vuole comprare terreno in una denominazione dal valore così alto. Terreno che in questo caso Fabio Motta aveva in affitto da tempo e da cui produce un suo vino storico: Le Pievi. È nata così, proprio pochi mesi fa, questa partnership che ha permesso a Fabio Motta perlomeno di continuare la sua produzione di 40000 bottiglie, che comprende, appunto, il Bolgheri Superiore Le Gonnare. Con l’annata 2021 sviluppa profumi di amarena in confettura, balsamicità da sottobosco e note speziate; l’aderenza al palato è sapida e di nuovo speziata, con un ritorno di freschezza balsamica e frutta nera.

(ns)

