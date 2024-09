Tenuta San Guido, Doc Bolgheri Sassicaia 2021

Il Bolgheri Sassicaia 2021 possiede un bagaglio aromatico ampio e stratificato, che spazia dalla viola all’amarena, dal mirtillo al ginepro, con tocchi di alloro, tabacco e spezie. In bocca il sorso è vivace e sapido, dallo sviluppo contrastato e dal fine ricamo tannico, terminando in finale lungo e fragrante, dai ritorni fruttati e dai lampi balsamici. Una versione, la 2021, di grande respiro per il “bolgherese più bolgherese di tutti”, che rimarca una costanza ed un’eccellenza qualitativa granitiche e una forza complessiva che, in Italia, solo l’etichetta con impressa la stella con la rosa dei venti - ispirata dallo stemma degli Incisa e disegnata dallo stesso Mario Incisa della Rocchetta - dimostra sempre di possedere.

