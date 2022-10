Alta Mora, Doc Etna Rosso 2019

Sono 44 gli ettari a vigneto sull’Etna di proprietà di Alberto e Diego Cusumano, a capo di una delle realtà enoiche più importanti della Sicilia. Alta Mora, progetto enologico cominciato nel 2013, oggi produce 100.000 bottiglie che escono dalla moderna cantina di Verzella, e consolida la posizione di primo piano del marchio Cusumano, tra i più noti anche nell’intero scenario enoico del Bel Paese. L’Etna Rosso 2019, maturato per 6 mesi in legno grande, possiede naso speziato che vira verso un rigoglioso fruttato fragrante con tocchi balsamici. In bocca, il sorso è cremoso, dai tannini morbidi e dallo sviluppo vivace, chiuso da un finale dai rimandi fruttati e speziati.

(fp)

