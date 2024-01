Altemasi, Doc Trento Brut Blanc de Noirs 2019

Fiore all’occhiello della produzione Cavit, uno dei colossi della cooperazione vinicola trentina, Altemasi è la sua casa spumantistica ormai collocata stabilmente tra le migliori Maison del Trentino e non solo. Il Brut Blanc de Noir è ottenuto dalle uve allevate nei pendii della Valle di Cembra e resta sui suoi lieviti per oltre 36 mesi. La versione 2019 possiede delicati sentori di ciliegia in apertura, a cui fanno seguito rimandi ai fiori di campo freschi, note di vaniglia e cannella, agrumi, lieviti e tè. Fragrante e ben dosata la carbonica, ad ampliare un sorso dalle suggestioni speziate e saline, mentre nel finale persistente, tornano aromi fruttati e sensazioni sapide.

