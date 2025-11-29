Altemasi, Doc Trento Brut Graal Riserva 2016

Il Graal Riserva, le cui uve di Chardonnay e Pinot Nero vengono vinificate e affinate sia in acciaio che in barrique, matura in bottiglia sui suoi lieviti per 72 mesi. La versione 2016 profuma di frutta bianca e gialla, fiori di gelsomino, agrumi, crema pasticcera e mentuccia. In bocca il sorso è brioso, tendenzialmente fragrante, pieno e dinamico, dalla carbonica ben dosata e dal finale lungo e persistente, dai cenni pepati e ancora fruttati. Fiore all’occhiello della produzione Cavit, uno dei colossi della cooperazione vinicola trentina, Altemasi ne rappresenta la casa spumantistica di punta, ormai collocata stabilmente tra le migliori Maison del Trentino enoico.

