Amadeus: “ospiterò gli agricoltori a Sanremo”. Al Bano: “quella dei trattori marcia sacrosanta”

A WineNews, il cantante e produttore di vino in Puglia, con le Tenute Albano Carrisi: “se vogliamo mangiar bene, e sempre, aiutiamo gli agricoltori. La loro protesta e la possibile presenza al Festival importante per sensibilizzare la politica sull’agricoltura, da sempre una “cenerentola maltrattata”, e sull’importanza della radice contadina che l’Italia ha. Il Festival da sempre non è solo musica: nel 1984 io e Romina Power vincevamo con “Ci Sarà”, e fuori c’era lo sciopero dei metalmeccanici, che il grande Pippo Baudo portò sul palco”.

Copyright © 2000/2024