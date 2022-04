Anche i vini della Valle d’Aosta, dopo 50 anni di attesa, hanno il loro Consorzio

“È la fine di una maratona, siamo artefici del nostro futuro, prendiamo in mano, come vigneron, il nostro disciplinare e lo adatteremo alle nostre esigenze. Abbiamo in programma già molte attività come Consorzio, c’è entusiasmo. In estate portiamo i nostri clienti ed amici nei nostri vigneti, come territorio non abbiamo niente da invidiare a nessuno”.

Copyright © 2000/2022