Ancora affari enoici in Usa: Mumm Napa passa da Pernod Ricard a Trinchero Family Wine and Spirits

Continua il “risiko” del vino in Usa: dopo l’annuncio del passaggio di mano della più importante cantina dello Stato di Washington, Ste. Michelle Wine Estates, dal fondo Sycamore Partners (che nel 2021 l’aveva acquistata da Altria Group per 1,2 miliardi di dollari) alla famiglia Wyckoff, proprietaria di aziende agroalimentari nel territorio, ora arriva la notizia che Mumm Napa, uno dei più importanti produttori di spumanti della California, fino ad oggi del gruppo francese Pernod Ricard, passerà sotto l’egida di Trinchero Family Wine and Spirits, uno dei grandi nomi del vino californiano e americano, fondata a metà del Novecento dalla famiglia italiana Trinchero, oggi produttore, ma anche importatore e distributore di tanti importanti brand del vino mondiale (tra cui gli italiani Ceretto, Tenuta Regaleali, San Polo, Famiglia Cotarella e Avissi). “I vini spumanti Mumm sono tra i leader di categoria in Nord America e rappresentano un’aggiunta significativa e strategica al portafoglio Trinchero. Al completamento di questa transazione, Trinchero assumerà i diritti esclusivi di produrre vini spumanti Mumm (escluso lo Champagne) negli Stati Uniti e di commercializzarli e distribuirli negli Stati Uniti, Canada, Messico e alcuni mercati caraibici”, spiega una nota.

Aggiungendo Mumm Napa al suo portafoglio, Trinchero, spiega ancora l’azienda, “accelererà la crescita in una categoria ad alto potenziale, ampliando al contempo il suo portafoglio premium e rafforzando la sua posizione come uno dei principali fornitori di vino negli Stati Uniti. Con questo accordo, Trinchero assumerà la proprietà della cantina di destinazione Mumm Napa e dei suoi impianti di produzione di vino spumante situati a Rutherford, Napa Valley”.

Questa transazione, che non include alcun patrimonio legato al marchio G.H. Mumm Champagne o ad altre attività internazionali di vini spumanti Mumm, spiegano ancora le parti, “permetterà a Pernod Ricard di continuare a concentrare le proprie risorse sul portafoglio di liquori e marchi internazionali premium di Champagne, in linea con la sua strategia di premiumizzazione (di cui abbiamo parlato qui). Riflette la valutazione continua di Pernod Ricard delle sue opportunità strategiche e della gestione attiva del portafoglio, in linea con la sua politica di lunga data di offrire valore sostenibile a azionisti, dipendenti, clienti e partner”. L’accordo dovrebbe concretizzarsi nella primavera 2026.

