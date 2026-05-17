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Su i Vini di WineNews

Andreola, Docg Valdobbiadene Superiore Rive di San Pietro di Barbozza E. Brut Marna del Bacio 2025

ANDREOLA, EXTRA BRUT, PROSECCO SUPERIORE, RIVE DI SAN PIETRO DI BARBOZZA, VALDOBBIADENE, Su i Vini di WineNews
Vendemmia: 2025
Uvaggio: Glera
Bottiglie prodotte: 16.000
Prezzo allo scaffale: € 30,00
Proprietà: Stefano Pola
Enologo: Mirco Balliana
Territorio: Valdobbiadene - Rive di San Pietro di Barbozza

Andreola, segno distintivo viticoltura eroica - fondata nel 1984 da Nazzareno Pola e oggi guidata dal figlio Stefano - vanta nell’ambito del Valdobbiadene Docg il maggior numero di Rive: ben 7 etichette. Mentre molti abbandonavano i vigneti impervi, Stefano Pola li acquistava con investimenti significativi, riponendo grande fiducia nei cru, ripagata nel calice: grazie alle caratteristiche intrinseche e a dosaggi appropriati, le diverse Rive accompagnano un intero menu dimostrando che il terroir non è fantasia, se c’è rigore. Viticoltura manuale - 80% dei 110 ettari di proprietà ha pendenze tra il 30% e l’82% - solo mosto fiore, nessun coadiuvante e filtrazione a 1 µm per spumanti più cremosi e longevi. Marna del Bacio Rive di San Pietro di Barbozza Extra Brut, da sottosuolo di marna e biancone, ha perlage fine e persistente, paglierino con riflessi verdognoli; al naso fiori bianchi e mela verde e al palato struttura salina, atipica per la Glera, con una freschezza quasi minerale. Le altre Rive in sintesi: Extra Brut 26° I° (Col San Martino) - pesca, glicine e verticalità sapida - e Aldaina al Mas (Guia) - agrumi e freschezza tagliente; Brut Col del Forno (Refrontolo) - sorso vellutato e fruttato; Extra Dry Mas de Fer (Soligo) - note balsamiche e Nazzareno Pola Dirupo (da più vigne di Santo Stefano) - verticale e sapido; sorprendente il Dry Vigna Ochera (Rolle) per acidità graffiante e finale croccante.

(Clementina Palese)

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TAG: ANDREOLA, EXTRA BRUT, PROSECCO SUPERIORE, RIVE DI SAN PIETRO DI BARBOZZA, VALDOBBIADENE

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